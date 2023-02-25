​Англия угрожает: Аньелли объяснил, зачем нужна Суперлига

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли объяснил, зачем европейскому футболу нужна Суперлига. По мнению функционера, этот проект поможет справиться с угрозой, которая исходит из Англии.

«Только Премьер-лига растёт и растёт – её можно называть Суперлигой. Они собирают 4 миллиарда евро в год. Испания собирает около половины, Германия – 1,5 миллиарда, а Нидерланды – 100 миллионов. Английское превосходство угрожает европейскому футболу», - сказал Аньелли De Telegraaf.

Отметим, что проект Суперлиги в настоящий момент поддерживают «Барселона», «Реал» и «Ювентус».