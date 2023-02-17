Звезда «Реала» поддержал запуск Суперлиги

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о возможном запуске Суперлиги Европы.

«Думаю, этот турнир стартует в будущем. Сам проект был изменен и заслуживает того, чтобы его рассмотрели. Суперлига сейчас не собирается исключать из своего состава каких-то участников. Там больше не будет постоянных участников-основателей. Эта идея точно заслуживает своего шанса», - передает слова немецкого полузащитника AS.

Напомним, что изначально о проекте Суперлиги было объявлено весной 2021 года. Однако из-за негативной реакции со стороны футбольной общественности запуск турнира был заморожен.