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Суперлига Европы

Звезда «Реала» поддержал запуск Суперлиги

17 Февраля 2023 • 10:01 Комментировать

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о возможном запуске Суперлиги Европы.

«Думаю, этот турнир стартует в будущем. Сам проект был изменен и заслуживает того, чтобы его рассмотрели. Суперлига сейчас не собирается исключать из своего состава каких-то участников. Там больше не будет постоянных участников-основателей. Эта идея точно заслуживает своего шанса», - передает слова немецкого полузащитника AS.

Напомним, что изначально о проекте Суперлиги было объявлено весной 2021 года. Однако из-за негативной реакции со стороны футбольной общественности запуск турнира был заморожен.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Суперлига Европы
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