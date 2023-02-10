Кавазашвили скептически высказался о Суперлиге

Бывший голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном создании Суперлиги Европы, в которой могут выступать лучшие европейские клубе. Данную идею продвигают мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

«УЕФА не согласится на это предложение. Это никак не поможет в развитии футбола. Про Суперлигу с исключительно богатыми европейскими клубами нет никакого желания говорить», - приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

Напомним, что впервые о запуске Суперлиги было объявлено в апреле 2021 года. Но спустя пару дней проект был заморожен из-за массовой критики со стороны футбольной общественности.