​Колосков назвал Суперлигу «футбольным рэкетом»

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» планируют перезапустить проект Суперлиги. Комментарий на этот счёт дал Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза.

«Это развал всей системы, которая существует много-много лет и приносит колоссальный доход. Это какой-то футбольный рэкет, его нельзя допустить», - высказался Колосков, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что о Суперлиге впервые было объявлено весной 2021 года. Тогда проект пытались запустить 12 европейских грандов. 9 из них быстро отказались от идеи на фоне недовольства со стороны фанатов.