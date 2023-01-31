​Суперлига выиграла апелляцию – «Реал», «Барселону» и «Ювентус» не накажут

Компания А22, которая является промоутером Суперлиги Европы, выиграла апелляцию в мадридском суде. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Бен Джейкобс.

Отмечается, что УЕФА или ФИФА не смогут наказать «Реал», «Барселону» и «Ювентус». Только эти три клуба до сих пор поддерживают проект Суперлиги.

Напомним, что весной 2021 года о создании Суперлиги объявили 12 европейских топ-клубов. На фоне активных протестов фантов 9 клубов очень быстро отказались от идеи с Суперлигой.

Недавно президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказывал о том, что он верит в запуск Суперлиги в 2025 году.