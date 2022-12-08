​Президент «ПСЖ» высказался о Суперлиге

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о проекте Суперлиги, который в 2021 году запустили 12 клубов. 9 из них быстро отказались от этой идеи – до сих пор проект поддерживают «Ювентус», «Барселона» и «Реал».

По словам Аль-Хелаифи, проект Суперлиги невозможно реализовать.

«Думаю, они это знают, но хотят получить максимум от Ассоциации европейских клубов и УЕФА. Но совершенно ясно, что у них нет чего-нибудь, о чём можно было бы договориться.

Все клубы УЕФА сплочены, у нас дела идут намного лучше, чем раньше. Мы как одна большая семья из клубов разных уровней – все мы заботимся об интересах европейского футбола», - сказал Аль-Хелаифи Sky Sports.