​УЕФА выпустил заявление по итогам встречи с компанией, развивающей Суперлигу

Представители руководства УЕФА, некоторых лиг и клубов приняли участие во встрече по просьбе компании A22 Sports, занимающийся поддержкой и развитием Суперлиги. По итогам встречи УЕФА опубликовал заявление. В нём говорится, что позиция УЕФА и его партнёров в отношении сторонних проектов остаётся прежней.

«УЕФА и другие заинтересованные стороны по-прежнему привержены принципам, которые основаны на открытости, солидарности и меритократии, где спортивные и общественные интересы выше привилегий и самоутверждения», - говорится в заявлении.

Встречу посетили глава Ла Лиги Хавьер Тебас, гендиректор Серии А Луиджи де Сьерво, глава Европейской ассоциации клубов и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и многие другие известные функционеры.