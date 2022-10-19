Суперлига Европы возродится в течение трёх лет

Бернд Райхарт, который избран новым главой Суперлиги Европы, рассказал о проекте турнира. По его словам, он еще находится в разработке и возродится через три года.

«Хочу обратиться к футбольному сообществу. Новая версия проекта должна привлечь поклонников футбола. Мы начали с пустого листа. Формат не станет препятствием. Мы переходим к открытому формату, постоянного членства клубов не будет. Хотим увидеть более широкий консенсус по поводу проблем, стоящих перед футболом», - цитирует Райхарта FT.

Весной прошлого года 12 клубов объявили о запуске Суперлиги, что вызвало волну негодования со стороны футбольной общественности. В итоге спустя пару дней проект был заморожен.