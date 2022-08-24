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Суперлига Европы

​Бобан: «Суперлига умерла, не родившись – её никогда не будет»

 
24 Августа 2022 • 15:57 Комментировать

Экс-игрок и директор «Милана» Звонимир Бобан, который в настоящий момент работает в УЕФА, высказался о Суперлиге.

Напомним, что в апреле прошлого года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Через считанные дни 9 клубов вышли из проекта на фоне протестов армий своих фанатов. Суперлигу до сих пор поддерживают лишь «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

«Суперлига была абсурдным планом, который умер за два дня, на самом деле так и не родившись.

Любому проекту, не учитывающему ценности спорта, суждено плохо закончиться. Футбол принадлежит всем, кто его любит, и Суперлига заслуженно потерпела крах. Её никогда не будет», - сказал Бобан La Gazzetta dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Звонимир Бобан Суперлига
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