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Суперлига Европы

​Чеферин: «Суперлига мертва»

25 Июня 2022 • 16:38 Комментировать (1)

Возглавляющий УЕФА Александер Чеферин снова высказался о Суперлиге, которую топовые клубы Европы пытались запустить в прошлом году.

Напомним, что о проекте Суперлиги в апреле 2021 года объявляли 12 клубов. 9 них довольно быстро включили заднюю передачу. Проект до сих пор поддерживают лишь «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

«Суперлига мертва, потому что никто не хочет в ней участвовать. Я вижу только трёх человек, которые злятся на остальных и подают на них в суд. Всё кончено», - цитирует Чеферина Football Italia.

Чеферин добавил, что УЕФА не является монополистом. По словам главы организации, клубы вправе организовывать свои соревнования, но тогда они не должны играть в действующих турнирах под эгидой УЕФА.

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Александер Чеферин
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