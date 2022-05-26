Президент УЕФА высказался о проекте Суперлиги

Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал о своем отношении к проекту Суперлиги Европы.

«Этот проект был далеко не лучшей идеей. Эта история уже завершена. Дальше они могут делать все, что захотят. Это не наша забота. Я полностью уверен в правоте УЕФА. Мы точно выиграем в судебном заседании», - передает слова руководителя Sky Sport Italia.

Напомним, что весной прошлого года 12 европейских топ-клубов объявили о запуске нового турнира, чем вызвали волну негодования со стороны футбольной общественности. Буквально через пару дней этот проект был заморожен.