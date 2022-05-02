Глава УЕФА Чеферин объявил о том, что проект Суперлига завершён

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил о том, что проект Европейской Суперлиги завершён.

В интервью хорватскому изданию Jutarnji Чеферин заявил, что с Суперлигой всё кончено. Глава УЕФА признался, что топ-клубы всё еще пытаются возродить проект, но у них уже ничего не выйдет.

Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. В этот турнир вошли лучшие команды из чемпионатов Испании, Италии, Германии и Англии.

Стоит отметить, что в данном турнире принять участие собирались «Реал», «Барселона», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Стоит отметить, что ни «Бавария», ни «ПСЖ» не собирались принять участие в новом турнире.