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Суперлига Европы

Мостовой не верит, что «Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов

27 Апреля 2022 • 18:47 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном отстранении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» от участия в еврокубках в сезоне-2023/24.

В интервью «Газете.Ru» Мостовой с уверенностью заявил, что никто эти команды не сможет дисквалифицировать. По словам бывшего футболиста «Сельты», в Европе очень трепетно относятся к различным договорам, и если юристы УЕФА смогут найти какие-то рычаги давления, то штрафы, скорее всего, придется выплатить.

Ранее СМИ сообщили о том, что УЕФА может исключить три команды из еврокубков в сезоне-2023/24, если они не выплатят штраф за создание Суперлиги и не откажутся от 5% призовых за еврокубковый сезон.

Год назад ряд топ-клубов мира объявил о создании нового турнира Суперлига. Но, спустя несколько дней турнир покинули большинство команд из-за критики общественности.

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» сообщали, что продолжают работать над проектом.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Барселона Александр Мостовой Суперлига
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