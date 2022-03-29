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Суперлига Европы

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи: «Никто, кроме трёх клубов, не хочет играть в Суперлиге»

29 Марта 2022 • 15:41 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи полностью отверг возможность возрождения Суперлиги.

Руководитель считает, что большинство клубов, включая болельщиков и медиа, выступают против этого турнира. Поддерживают идею создания Суперлиги лишь три клуба: «Барселона», «Реал» и «Ювентус». Однако отметил, что эти команды с удовольствием принимают участие в турнирах УЕФА.

«Что касается псевдо-Суперлиги, её не существует. Ни первой версии, ни второй. Все против неё. Я не думаю, что сейчас есть возможность возродить этот турнир, потому что мы сплочены», — приводит слова Аль-Хелайфи RTE.

Напомним, о создании Суперлиги официально было объявлено 18 апреля прошлого года, однако уже 21 апреля большинство клубов официально объявили о своём выходи из этого турнира. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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