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Суперлига Европы

Чеферин: «Конец Суперлиги - главная победа УЕФА в 2021 году»

24 Декабря 2021 • 09:17 Комментировать

Глава УЕФА Александер Чеферин подвел итоги уходящего года. В частности, он назвал главную победу организации в 2021 году.

«Весной некоторые клубы хотели запустить новый турнир – Суперлигу Европы. Они собирались таким образом обогатиться, поставив под угрозу все ценности, которые давно лежали в основе спортивной составляющей. Я считаю, что конец Суперлиги – это главная победа УЕФА в 2021 году», - приводит слова руководителя Sport Mediaset.

Напомним, что Суперлига была запущена в апреле. Проект просуществовал около двух дней, после чего был приостановлен из-за волны критики со стороны футбольной общественности.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Суперлига Европы Александер Чеферин
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