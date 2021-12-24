Чеферин: «Конец Суперлиги - главная победа УЕФА в 2021 году»

Глава УЕФА Александер Чеферин подвел итоги уходящего года. В частности, он назвал главную победу организации в 2021 году.

«Весной некоторые клубы хотели запустить новый турнир – Суперлигу Европы. Они собирались таким образом обогатиться, поставив под угрозу все ценности, которые давно лежали в основе спортивной составляющей. Я считаю, что конец Суперлиги – это главная победа УЕФА в 2021 году», - приводит слова руководителя Sport Mediaset.

Напомним, что Суперлига была запущена в апреле. Проект просуществовал около двух дней, после чего был приостановлен из-за волны критики со стороны футбольной общественности.