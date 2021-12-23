Президент УЕФА: «Целью Суперлиги было набить карманы некоторых клубов»

Президент УЕФА Александр Чеферин поделился своими итогами уходящего 2021 года, не упустив возможности снова напомнить футбольному сообществу о главной победе союза на уровне офисных разборок – речь идет о провалившемся проекте Суперлиги, о котором чиновник в очередной раз вспомнил.

«Самый большой успех УЕФА – отмена Суперлиги. Как бы красиво они не говорили, но люди понимают, в чем была затея. Целью нового турнира было набить карманы некоторых клубов. Это ставило под угрозу все ценности спортивного принципа, рад, что удалось предотвратить трудности», - приводит слова Чеферина Calciomercato.