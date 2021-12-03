​Президент «ПСЖ» - о Суперлиге: «Пока три мятежника искажают историю, остальные движутся вперёд»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи выступил на последнем заседании Ассоциации европейских клубов в 2021 году.

«Я не буду долго говорить о Суперлиге, которая не такая уж и «супер», потому что я не люблю говорить о сказках. Вместе мы защитили интересы европейского футбола для всех: для игроков, лиг, федераций и, прежде всего, болельщиков.

Пока три мятежных клуба тратят энергию, искажают историю и продолжают кричать в небо, остальные клубы движутся вперёд и сосредотачивают всю энергию на построении светлого будущего европейского футбола», - слова Аль-Хелаифи приводит Marca.

Напомним, что проект Суперлиги по-прежнему поддерживают «Реал», «Барселона» и «Ювентус».