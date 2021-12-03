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Суперлига Европы

​Президент «ПСЖ» - о Суперлиге: «Пока три мятежника искажают историю, остальные движутся вперёд»

03 Декабря 2021 • 10:36 Комментировать (1)

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи выступил на последнем заседании Ассоциации европейских клубов в 2021 году.

«Я не буду долго говорить о Суперлиге, которая не такая уж и «супер», потому что я не люблю говорить о сказках. Вместе мы защитили интересы европейского футбола для всех: для игроков, лиг, федераций и, прежде всего, болельщиков.

Пока три мятежных клуба тратят энергию, искажают историю и продолжают кричать в небо, остальные клубы движутся вперёд и сосредотачивают всю энергию на построении светлого будущего европейского футбола», - слова Аль-Хелаифи приводит Marca.

Напомним, что проект Суперлиги по-прежнему поддерживают «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
BESTJuventus21
03 Декабря 2021 в 10:45
смешно слышать про светлое будущее от урода арабеса, который попал в еврофутбольное сообщество, тупо купив себе там месте на нефтедоллары. и эта обезьяна будет кого то упрекать))) время чеферина и его шайки прихлебателей, скоро кончится и тогда посмотрим где будет эта макака и где будут три великих клуба с великой историей. уже много таких обезьян и чефериных перемолола история а Юве Реал и Барса все так же на вершине футбола.
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