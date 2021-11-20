Флорентино Перес считает, что футбол «умрёт» без Суперлиги

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в очередной раз попытался донести публике все преимущества создания Суперлиги, сославшись на имеющееся проблемы с привлечением зрителей к футболу.

«Суперлига – это нечто большее, чем просто турнир. Если ничего не делать и стоять на месте, то данный вид спорта постепенно умрёт. Не понимаем, почему на нас оказывается давление со стороны УЕФА. Также в прессе были опубликованы лживые факты, что новое соревнование якобы навредит национальным чемпионатам. Это не так. Наш план заключается лишь в совместном развитии», - приводит слова чиновника и одного из организаторов Суперлиги официальный сайт испанского клуба.