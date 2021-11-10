Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 193 Комментарии
Суперлига Европы

Кьеллини поддерживает Суперлигу: «В Серии А некоторые клубы лишние»

10 Ноября 2021 • 19:43 Комментировать (1)

«Мы не должны быть против перемен», - такой тезис продвигает Джорджо Кьеллини, который, по своим словам, уже пару лет обсуждает с Андреа Аньелли создание Суперлиги. Президент «Ювентуса», как известно, является одним из главных сторонников проекта, который был запущен в апреле, но почти сразу же погас.

«Будущее футбола всё сильнее связано с матчами между европейскими клубами, а не национальными лигами. Футболисты уровня «Ювентуса», при всём уважении к остальным, хотят чаще играть в больших матчах», - сказал Кьеллини DAZN.

Джорджо Кьеллини считает, что пришло время реформировать календари и создавать новые турниры, чтобы вывести футбол на новый уровень и сделать его более привлекательным для фанатов.

«В Серии А некоторые клубы лишние. Нам нужно вернуться к 16 клубам в топ-дивизионе», - считает Кьеллини.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Id152079006
10 Ноября 2021 в 20:32
Не гневи бога, Джорджо! А то твой Юве станет лишним в Серии А!!!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
19:43 · Суперлига Европы
Кьеллини поддерживает Суперлигу: «В Серии А некоторые клубы лишние» 1
31 Октября
22:44 · Суперлига Европы
Тебас: «Не может быть никакой Суперлиги без шестёрки главных команд Британии, благодарим Англию» 2
29 Октября
13:23 · Италия. Серия А
Президент «Ювентуса» Аньелли сообщил, что до сих пор верит в проект Суперлиги 1
19 Октября
00:25 · Суперлига Европы
Главный тренер «Шерифа» Вернидуб выступил против создания Суперлиги
18 Октября
22:54 · Суперлига Европы
Тебас – о Суперлиге: «Этот турнир создаётся, чтобы игроки купили себе ещё несколько «Феррари»
28 Сентября
00:25 · Суперлига Европы
УЕФА отменит санкции в отношении клубов-организаторов Суперлиги 1
00:13 · Суперлига Европы
Президент «Ювентуса» рассказал о преимуществах Суперлиги
23 Сентября
21:34 · Суперлига Европы
Роналдо поддержал идею создания Суперлиги 10
21 Сентября
00:23 · Суперлига Европы
Испанский суд потребовал у УЕФА прекратить введение санкций в отношении клубов Суперлиги 2
10 Сентября
20:15 · Лига чемпионов
Чеферин поиздевался над «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом» 3
15:45 · Суперлига Европы
Глава УЕФА: «У «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» некомпетентное руководство» 2
09 Сентября
23:03 · Суперлига Европы
Баджо – о Суперлиге: «Реформы нужны, но футбол принадлежит болельщикам»
29 Августа
20:03 · Суперлига Европы
Клубы-создатели Европейской Суперлиги работают над изменением формата турнира
02 Августа
21:27 · Еврокубки
УЕФА не собирается выполнять решение суда по клубам Суперлиги
01 Августа
11:22 · Суперлига Европы
Президент Ла Лиги: «Ситуация с Суперлигой больше похожа на шутку»
Все новости
Рекомендуем