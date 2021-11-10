Кьеллини поддерживает Суперлигу: «В Серии А некоторые клубы лишние»

«Мы не должны быть против перемен», - такой тезис продвигает Джорджо Кьеллини, который, по своим словам, уже пару лет обсуждает с Андреа Аньелли создание Суперлиги. Президент «Ювентуса», как известно, является одним из главных сторонников проекта, который был запущен в апреле, но почти сразу же погас.

«Будущее футбола всё сильнее связано с матчами между европейскими клубами, а не национальными лигами. Футболисты уровня «Ювентуса», при всём уважении к остальным, хотят чаще играть в больших матчах», - сказал Кьеллини DAZN.

Джорджо Кьеллини считает, что пришло время реформировать календари и создавать новые турниры, чтобы вывести футбол на новый уровень и сделать его более привлекательным для фанатов.

«В Серии А некоторые клубы лишние. Нам нужно вернуться к 16 клубам в топ-дивизионе», - считает Кьеллини.