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Суперлига Европы

Суперлига 2.0: Учредители обещают свободный доступ всем клубам

19 Октября 2021 • 19:15 Комментировать (2)

Весной 2021 года была создана Суперлига Европы, правда, в течение двух суток под давлением болельщиков и политиков количество участников нового турнира сократилось с 12 до 3. Спустя полгода после фальстарта «Ювентус», «Реал» и «Барселона» остаются учредителями Суперлиги, а суд запретил УЕФА применять к этим клубам санкции в виде исключения из Лиги чемпионов.

По данным Wirtschaftswoche, Суперлига планирует новый формат, в котором не будет постоянных участников соревнования. Планируется создание двух дивизионов по 20 команд, и попытаться пробиться туда смогут все желающие. Таким образом, проект будет отличаться от еврокубков только мелкими деталями и количеством участников.

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Суперлига
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Spirit
19 Октября 2021 в 20:25
запретить этот американский формат говна!
Superzina
19 Октября 2021 в 20:19
Это уже не то .
Прогресс возможен только при играх сильнейших между собой .
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