Суперлига 2.0: Учредители обещают свободный доступ всем клубам

Весной 2021 года была создана Суперлига Европы, правда, в течение двух суток под давлением болельщиков и политиков количество участников нового турнира сократилось с 12 до 3. Спустя полгода после фальстарта «Ювентус», «Реал» и «Барселона» остаются учредителями Суперлиги, а суд запретил УЕФА применять к этим клубам санкции в виде исключения из Лиги чемпионов.

По данным Wirtschaftswoche, Суперлига планирует новый формат, в котором не будет постоянных участников соревнования. Планируется создание двух дивизионов по 20 команд, и попытаться пробиться туда смогут все желающие. Таким образом, проект будет отличаться от еврокубков только мелкими деталями и количеством участников.