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Суперлига Европы

Главный тренер «Шерифа» Вернидуб выступил против создания Суперлиги

19 Октября 2021 • 00:25 Комментировать

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб, который вместе со своей командой стал главной сенсацией стартового отрезка текущего розыгрыша Лиги чемпионов, поделился мнением касательно возможного создания европейской Суперлиги.

Украинский специалист признался, что не является поклонником этой идеи. По его словам, чиновники таким образом разрушат баланс и создадут пропасть между топ-клубами и остальным футбольным миром, что негативно скажется на уровне заинтересованности к этому виду спорта. 

«Суперлига – это глупая идея, я не могу с ней согласиться. Футбол принадлежит всем, кто этого заслуживает, а не только элите», - приводит слова Вернидуба портал MoldFootball.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Юрий Вернидуб Суперлига Европы
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