Тебас – о Суперлиге: «Этот турнир создаётся, чтобы игроки купили себе ещё несколько «Феррари»

Не прошло и несколько дней, как глава испанского чемпионата Хавьер Тебас снова публично выступил с критикой в адрес клубов-основателей Суперлиги. Президент в очередной раз назвал минусы возможного воплощения проекта.

«Это противоречит принципам национальных лиг и любым этическим соображениям. Для чего этот турнир? Чтобы игроки купили себе еще несколько «Феррари», тогда у них будет 10 автомобилей, а не 7? От подобного выиграют лишь десятки, а большинство останется с ничем», - эмоционально отреагировал на планы чиновников Тебас во время дебатов, на которых присутствовали журналисты Marca.

Стоит отметить, что владельцы «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» готовятся в ближайшее время снова активизировать процесс создания нового европейского соревнования.