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Суперлига Европы

УЕФА отменит санкции в отношении клубов-организаторов Суперлиги

28 Сентября 2021 • 00:25 Комментировать

УЕФА выступил с довольно неожиданным заявлением, сообщив, что собирается удовлетворить решение Мадридского суда. Напомним, союз обязали перестать оказывать давление на клубы-организаторов Суперлиги.

Таким образом, все предыдущие санкции УЕФА в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» потеряли свою законную силу. Однако, чиновники заверили, что не покинут борьбу против создания нового европейского турнира, который, по их словам, навредит футболу.

Стоит отметить, что испанский суд ранее пригрозил союзу и его президенту Александру Чеферину криминальной ответственностью и дальнейшими огромными штрафами, если те не будут следовать закону. Также УЕФА не удалось получить от клубов требуемые 13 миллионов евро, так как этот запрос теперь тоже оказался недействителен.

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УЕФА Суперлига
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