Президент «Ювентуса» рассказал о преимуществах Суперлиги

Клубы-организаторы Суперлиги не покидают попыток реализовать свой проект, который провалился прошлой весной. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли на официальном сайте туринцев опубликовал письмо, в котором обратился к акционерам других команд.

В нем он снова подчеркнул, что создание нового соревнования положительно скажется на всем футболе в целом. При этом, Аньелли выделил три пункта, которые должны переубедить общественность. Первый – структура, которая будет позволять обеспечивать турнир здравой и интересной конкуренцией. Второй – принципы солидарности и взаимности. Третье – акцент на развитие молодых игроков.

Аньелли полагает, что подобная схема вернет футбол к истокам, где была полная прозрачность в ведении бизнеса. Также чиновник призвал других деятелей снова начать политический диалог о возможных масштабных изменениях.