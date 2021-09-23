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Суперлига Европы

Роналдо поддержал идею создания Суперлиги

23 Сентября 2021 • 21:34 Комментировать (1)
Бывший футболист сборной Бразилии, а ныне владелец испанского «Вальядолида» Роналдо прокомментировал ситуацию вокруг попыток создания нового европейского клубного турнира.

Роналдо dстал на сторону клубов-организаторов Суперлиги, заявив, что сама идея не является плохой. По его словам, проект был неправильно представлен публике, из-за чего вызвал такую резкую реакцию и протесты весной этого года.

«Болельщики хотят смотреть на самые крутые матчи. Мы хотим чаще видеть грандиозные противостояния, а не ждать каждый год до стадий плей-офф Лиги чемпионов. Думаю, сторонам следует встретиться и обсудить планы на будущее. Футболу не хватает зрелищности, но и к мнению фанатов надо прислушиваться», - сказал бразилец в интервью The Athletic.

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Роналдо Суперлига Европы
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Комментарии (1)
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ARTUR
23 Сентября 2021 в 22:29
Видно бухнул, потом палирнул марьей ивпновной и перепутал что он владелец Реала, забыв где его валтядолид, и где он будет в случае создания лиги. При всем уважении, но он таки баклан, бакланом, от того и клуб его в супер лиге, эх.. Жаль, ну нельзя их пускать в люди..
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