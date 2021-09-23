Роналдо поддержал идею создания Суперлиги

Бывший футболист сборной Бразилии, а ныне владелец испанского «Вальядолида» Роналдо прокомментировал ситуацию вокруг попыток создания нового европейского клубного турнира.

Роналдо dстал на сторону клубов-организаторов Суперлиги, заявив, что сама идея не является плохой. По его словам, проект был неправильно представлен публике, из-за чего вызвал такую резкую реакцию и протесты весной этого года.

«Болельщики хотят смотреть на самые крутые матчи. Мы хотим чаще видеть грандиозные противостояния, а не ждать каждый год до стадий плей-офф Лиги чемпионов. Думаю, сторонам следует встретиться и обсудить планы на будущее. Футболу не хватает зрелищности, но и к мнению фанатов надо прислушиваться», - сказал бразилец в интервью The Athletic.