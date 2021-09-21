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Суперлига Европы

Испанский суд потребовал у УЕФА прекратить введение санкций в отношении клубов Суперлиги

21 Сентября 2021 • 00:23 Комментировать

Клубы-организаторы европейской Суперлиги не покидают попыток реализовать свою идею с созданием нового турнира для ведущих команд континента. Помимо этого, руководство «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» путем судебных разбирательств намерены минимизировать давление со стороны УЕФА.

Вчера, 20 сентября, Испанский суд снова одобрил апелляцию, потребовав у УЕФА прекратить введение санкций в отношении выше указанных клубов, сообщает Marca. Более того, у союза есть пять дней на то, чтобы выполнить указания. В противном случае президент Александр Чеферин будет привлечен к уголовной ответственности.

Пока неизвестно о реакции УЕФА, а также о том, собирается ли союз оспаривать данное постановление.  

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УЕФА Суперлига
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