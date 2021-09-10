Глава УЕФА: «У «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» некомпетентное руководство»

Президент УЕФА Александер Чеферин сделал резкое заявление по отношению к организаторам Суперлиги Европы.

«По правде говоря, я буду только за, если их боссы сложат свои полномочия. Забавно наблюдать, что одни и те же люди хотят организовать Суперлигу и сыграть в Лиге чемпионов.

У всех трёх клубов – «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» - некомпетентное руководство. Они предприняли попытку уничтожить футбол. Перес плачет, что клубу для выживания жизненно необходимы доходы от Суперлиги, а затем предлагает 180 миллионов за Мбаппе», - возмутился Александер Чеферин в интервью Der Spiegel.