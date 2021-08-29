Клубы-создатели Европейской Суперлиги работают над изменением формата турнира

Туринский «Ювентус», каталонская «Барселона» и мадридский «Реал» всё ещё надеются на то, что созданный ими турнир Европейской Суперлиги будет когда-либо разыгран. Клубы работают над изменением его формата. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным источника, существует два варианта развития событий. В первом из них рассматривается возможность создания Суперлиги-1 и Суперлиги-2. Тогда две лучшие команды второй повышались бы в классе по итогам сезона взамен на три вылетевших, а ещё одну ежегодно приглашали бы в «высший дивизион».

В случае со вторым вариантом, схема была бы такова: создавались бы Суперлига-1 и Суперлига-2, причём изменения происходили бы ежегодно только в последней. При выборе такого варианта, во второй Суперлиге планируется составление ежегодно нового списка команд из 14 клубов, определённых по достижениям во внутренних чемпионатах, а также трёх коллективов, покидающих Суперлигу-1.

Напомним, Европейская Суперлига была создана в апреле, но просуществовала всего 48 часов и была расформирована из-за неприязни фанатов по всему миру.