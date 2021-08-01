Президент Ла Лиги: «Ситуация с Суперлигой больше похожа на шутку»

Руководство «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны» продолжают развивать свой проект под названием Суперлига. Несмотря на так называемый крах всех надежд весной, клубы до сих пор пытаются реализовать эту идею.

29 июля мадридский суд отклонил апелляцию УЕФА, которой днями ранее запретили наказывать команды, не покинувшие Суперлигу. Президент Ла Лиги выразил свое мнение на этот счет. «Я считаю, что вся ситуация больше похожа на шутку. Теперь те клубы стал слишком щедрыми, уже даже идет речь о сотрудничестве с УЕФА и ФИФА. Возможно, они начали двигаться в новом направлении», - цитирует Хавьера Тебаса Daily Mail.

Напомним, что представители Суперлиги недавно выступили с официальным заявлением по поводу их борьбы с УЕФА.