​Перес объяснил выбор клубов для Суперлиги

Проект Суперлиги развалился после того, как 9 из 12 клубов-учредителей очень быстро решили из него выйти. Впрочем, президент «Реала» Флорентино Перес по-прежнему убеждён, что идея жива, и что УЕФА никак не сможет наказать участников отколовшегося проекта. Об этом он заявил в программе El Transistor.

«УЕФА ничего не может сделать против людей и клубов, которые участвуют в Суперлиге, поэтому они и приостановили расследование. Чеферин? Я с ним больше не общался. Невозможно, чтобы он зарабатывал, а все мы теряли деньги», - сказал Перес.

Также президент «Реала» объяснил принцип выбора клубов для участия в проекте.

«Мы сказали, что это должны быть клубы, у кого больше всего фанатов, ведь именно фанаты покупают права на просмотр матчей. Но я не могу сказать, что это закрытая система. Мы никого не исключаем, хотя ясно, что не каждый может стать частью проекта. Матч «Рома» - «Сампдория» менее интересен, чем матч «Манчестер Юнайтед» - «ПСЖ», - рассказал Перес.