Президент «Барселоны» «уколол» «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз заявил, что клуб не будет извиняться на своё участие в проекте Суперлиги. Более того, Лапорта в своём комментарии «уколол» «ПСЖ».

«Какое совпадение. Клуб, имя которого вы прекрасно знаете, инвестирует больше, чем когда-либо и предлагает двойной оклад футболисту, который входит в нашу сферу интересов (очевидно, речь о Джорджиньо Вейналдуме – прим.). Такие государственные клубы искажают конкуренцию», - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

«В нашем проекте выигрывает вся футбольная пирамида. Мы хотим финансовой устойчивости клубов», - подчеркнул президент «Барселоны».