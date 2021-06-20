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Президент «Барселоны» «уколол» «ПСЖ»

20 Июня 2021, 21:36,

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз заявил, что клуб не будет извиняться на своё участие в проекте Суперлиги. Более того, Лапорта в своём комментарии «уколол» «ПСЖ».

«Какое совпадение. Клуб, имя которого вы прекрасно знаете, инвестирует больше, чем когда-либо и предлагает двойной оклад футболисту, который входит в нашу сферу интересов (очевидно, речь о Джорджиньо Вейналдуме – прим.). Такие государственные клубы искажают конкуренцию», - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

«В нашем проекте выигрывает вся футбольная пирамида. Мы хотим финансовой устойчивости клубов», - подчеркнул президент «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Жоан Лапорта
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Комментарии (5)
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0
kalibr
20 Июня 2021, 22:21

Он уколол себя с Барселоной, а не парижан!

0
Super fanat
20 Июня 2021, 22:14

Называя футбол "пирамидой", вы изначально демонстрируете дискриминационный подход! Когда сильнейших кормят слабейшие. И без малейшей возможности изменения обстановки и возникновения таких клубов, как Лестер, Лидс, РБ Лейпциг, Боруссия Д. Люди, решившиеся посягнуть на устоявшийся порядок дел, думают лишь о личной наживе.

0
Groom
20 Июня 2021, 22:10
Блин, ну почему в Испании одни нытики, Тебас, теперь и этот туда же. Всегда кто то виноват. А может дело в вашем предшественнике? А , господин Лапорта?
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0
Милка
20 Июня 2021, 21:47

А что ему ещё остаётся с такой дырой в бюджете

0
Alex1972
20 Июня 2021, 21:43

После этого ПСЖ переманит Месси... Лапорта застрелится... Хе...

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