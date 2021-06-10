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Платини выступил за создание Суперлиги

10 Июня 2021, 00:45,

Бывший футболист и экс-президент УЕФА Мишель Платини не стал противиться созданию Суперлиги. 

Легендарный игрок убеждён, что клубы вправе и сами организовывать турниры, а не участвовать в первенствах под эгидой УЕФА. Платини считает, что европейским клубам помешала запустить Суперлигу реакция журналистов и болельщиков, а не УЕФА. Корреспондент ir Giornale передаёт, что Платини смеялся над конфликтом между клубами Суперлиги и УЕФА. 

В апреле 2021 года президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объявил о создании Суперлиги, однако через пару дней проект был приостановлен из-за возможных санкций со стороны УЕФА. 

 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Мишель Платини, Платини, Суперлига Европы
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