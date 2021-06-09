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​Платини: «Клубы имеют полное право играть в Суперлиге, а также в турнирах УЕФА и ФИФА»

09 Июня 2021, 19:41,

Бывший президент УЕФА Мишель Платини поддерживает клубы, которые являются приверженцами проекта под названием Суперлига Европы.

«Борьба УЕФА против участников Суперлиги смехотворна, потому что на протяжении 50 лет клубы хотели изменить формулу европейских турниров. Это почти удалось, но затем последовала резкая реакция фанатов и СМИ. Люди и СМИ сделали то, что не смог УЕФА – они сплотили все клубы.

Все клубы имеют полное право организовать Суперлигу, а также участвовать в турнирах УЕФА и ФИФА», - цитирует Платини Football Italia со ссылкой на Il Giornale.

«Чеферин воспринял действия Аньелли на личном уровне? Чеферин уйдёт, а «Ювентус» и семья Аньелли останутся», - сказал экс-глава УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: УЕФА, Мишель Платини, Александер Чеферин, Андреа Аньелли, Суперлига Европы
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