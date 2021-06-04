​Аньелли: Клубы Суперлиги будут отстаивать проект

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли в очередной раз высказался по поводу Суперлиги.

«Система в настоящее время неэффективна. Суперлига была не государственным переворотом, а отчаянным предупреждением для действующей системы, которая была на грани краха до пандемии и движется к своей несостоятельности.

УЕФА захлопнул дверь с высокомерными угрозами в адрес клубов, которые продолжают поддерживать проект. Они полностью игнорируют вердикт трибунала в Мадриде. Можем заверить, что проект Суперлиги имеет прочную правовую базу.

Такая позиция УЕФА не является подходом к реформированию футбола. Наше стремление к диалогу с УЕФА и ФИФА неизменно. С годами в других видах спорта меняется формат (например, баскетбольная Евролига), и это приносит пользу фанатам, клубам и игрокам. Все считают, что футбол нуждается в реформах, но тех, кто их предлагает, демонизируют. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» продолжат реализацию своих предложений, в том числе в знак солидарности с теми, кто побоялся их придерживаться», - цитирует Аньелли Football Italia.