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​Тебас – о Суперлиге: «Они хотят, чтобы всё крутилось вокруг больших клубов, а остальные стояли на коленях»

01 Июня 2021, 18:22,

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сказал несколько слов по поводу проекта Суперлиги, который продолжают поддерживать два главных гранда испанского футбола.  

«Идея Суперлиги давно является мечтой Флорентино Переса [президент «Реала» - прим.]. Это никак не связано с влиянием пандемии коронавируса, как они нам рассказывают. Концепция не мертва. Они хотят, чтобы всё крутилось вокруг больших клубов, а остальные стояли на коленях», - цитирует Тебаса AS.

В понедельник стало известно о регистрации Европейским судом иска Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Претензия заключается о предполагаемом нарушении закона о конкуренции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Хавьер Тебас, Суперлига Европы
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