​Тебас – о Суперлиге: «Они хотят, чтобы всё крутилось вокруг больших клубов, а остальные стояли на коленях»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сказал несколько слов по поводу проекта Суперлиги, который продолжают поддерживать два главных гранда испанского футбола.

«Идея Суперлиги давно является мечтой Флорентино Переса [президент «Реала» - прим.]. Это никак не связано с влиянием пандемии коронавируса, как они нам рассказывают. Концепция не мертва. Они хотят, чтобы всё крутилось вокруг больших клубов, а остальные стояли на коленях», - цитирует Тебаса AS.

В понедельник стало известно о регистрации Европейским судом иска Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Претензия заключается о предполагаемом нарушении закона о конкуренции.