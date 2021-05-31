​УЕФА отреагировал на иск со стороны Суперлиги

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31 Мая 2021, 15:43,
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Европейский суд зарегистрировал судебный иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Вскоре после этого УЕФА отреагировал.
«УЕФА принимает к сведению объявление Европейского суда о передаче мадридским судом иска так называемой Суперлиги Европы, несмотря на то, что девять из клубов-учредителей покинули проект. УЕФА уверен в своей позиции и будет твёрдо её защищать», - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.
Напомним, Суперлигу продолжают поддерживать три европейских футбольных гранда – «Барселона», «Реал» и «Ювентус». Остальные девять клубов покинули проект вскоре после его создания.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: УЕФА, Суперлига Европы