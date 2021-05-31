​Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА

Судебное разбирательство по мотивам создания Суперлиги обещает получиться долгим и жарким. Суд Европейского союза зарегистрировал иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. В нём говорится о возможном нарушении закона о конкуренции.

Напомним, в апреле футбольную Европу всколыхнула новость о создании Суперлиги. Новость спровоцировала акции протеста, и в скором времени девять из двенадцати клубов решили выйти из проекта. А вот «Барселона», «Реал» и «Ювентус» продолжают поддерживать Суперлигу, видя в ней шаг для преодоления кризиса в условиях пандемии коронавируса.

Ранее УЕФА возбудил дисциплинарное производство против «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса». Эти клубы могут быть исключены из еврокубков на какое-то время.