​Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА

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31 Мая 2021, 14:10,
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Судебное разбирательство по мотивам создания Суперлиги обещает получиться долгим и жарким. Суд Европейского союза зарегистрировал иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. В нём говорится о возможном нарушении закона о конкуренции.
Напомним, в апреле футбольную Европу всколыхнула новость о создании Суперлиги. Новость спровоцировала акции протеста, и в скором времени девять из двенадцати клубов решили выйти из проекта. А вот «Барселона», «Реал» и «Ювентус» продолжают поддерживать Суперлигу, видя в ней шаг для преодоления кризиса в условиях пандемии коронавируса.
Ранее УЕФА возбудил дисциплинарное производство против «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса». Эти клубы могут быть исключены из еврокубков на какое-то время.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Ювентус, Суперлига Европы
вот хорек неугомонный
А в чем нарушения конкуренции? УЕФА и ФИФА сказали,что если хотят учавствовать в суперлиге,то и учавствуйте. Но без нас.
Если суд признает исковые требования представителей Суперлиги, это будет не столько имиджевый удар, но в первую очередь финансовый. Причем, скорее всего штраф будет наложен не только на организацию, но и на должностное лицо, а это никто иной, как Чиф-Пых, либо м.б. предусмотрена дисквалификация (отстранение от замещения определенных должностей). Плюс можно впихнуть в требования различные издержки (финансовые потери от приостановления участия в турнирах, упущенную выгоды, подачу исков, представительские, транспортные и прочие расходы и т.п.). Короче, чтобы дальше что-то пукнуть, УЕФА и ФИФА надо хорошенько все просчитать и подготовиться, иначе придется идти на мировую...