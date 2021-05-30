Президент «ПСЖ»: «В сердце Суперлиги не было идеи защищать футбольные интересы»

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30 Мая 2021, 15:22,
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Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи раскритиковал идею создания футбольной Суперлиги. Французский гранд не вошел в состав 12 учредителей турнира.
- Футбол существовал многие годы. А в сердце Суперлиги не было идеи защищать футбольные интересы. Можно внедрять изменения, но не разрушать традиции, когда каждый клуб может мечтать о воплощении в реальность своих надежд. У всех команд должен быть шанс однажды сыграть в главном турнире, при этом оставаясь под крылом УЕФА, - заявил глава «Пари Сен-Жермен» AFP.
Напомним, что под давлением болельщиков английским клубам пришлось покинуть Суперлигу сразу после ее создания, и проект распался.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Нассер Аль-Хелаифи, Суперлига