​Чеферин: «Если «Реал», «Барселона» и «Ювентус» хотят играть в Суперлиге, они могут делать это втроём»

Глава УЕФА Александер Чеферин в очередной раз высказался по поводу проекта Суперлиги, который быстро рассыпался после выхода из него сразу девяти статусных клубов. Проект продолжают поддерживать «Реал», «Барселона» и «Ювентуса». УЕФА начал дисциплинарное производство против этой тройки клубов, в ответ на что они призвали Союз воздержаться от каких-либо шагов в направлении санкций до завершения судебного расследования.

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» не могут парализовать футбол. Они могут парализовать только самих себя. Странно читать пресс-релизы этих трёх клубов, когда сотни других клубов против. Правильный подход – диалог. Пускай скажут, вернутся они или нет. Хотят играть в Суперлиге? Они могут делать это втроём», - цитирует Чеферина Mundo Deportivo со ссылкой на интервью L'Equipe и Record.