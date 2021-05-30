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​Чеферин: «Если «Реал», «Барселона» и «Ювентус» хотят играть в Суперлиге, они могут делать это втроём»

30 Мая 2021, 12:39,

Глава УЕФА Александер Чеферин в очередной раз высказался по поводу проекта Суперлиги, который быстро рассыпался после выхода из него сразу девяти статусных клубов. Проект продолжают поддерживать «Реал», «Барселона» и «Ювентуса». УЕФА начал дисциплинарное производство против этой тройки клубов, в ответ на что они призвали Союз воздержаться от каких-либо шагов в направлении санкций до завершения судебного расследования.

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» не могут парализовать футбол. Они могут парализовать только самих себя. Странно читать пресс-релизы этих трёх клубов, когда сотни других клубов против. Правильный подход – диалог. Пускай скажут, вернутся они или нет. Хотят играть в Суперлиге? Они могут делать это втроём», - цитирует Чеферина Mundo Deportivo со ссылкой на интервью L'Equipe и Record.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Ювентус, Александер Чеферин
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