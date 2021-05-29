​Чеферин: «Не думаю, что кто-то снова предложит Суперлигу в ближайшие 10 лет»

|
29 Мая 2021, 19:50,
|
|
Возглавляющий УЕФА Александер Чеферин снова высказался по поводу проекта «Суперлига Европы», который очень быстро развалился, столкнувшись с серьёзной критикой.
«Я был разочарован, когда узнал о создании Суперлиги, ведь это был заговор под руководством определённых клубов. В конце концов, хорошо, что это произошло, ведь это помогло прояснить ситуацию в европейском футболе.
Никогда не говори «никогда», но я не думаю, что кто-то снова предложит Суперлигу в ближайшие 10 лет, это как минимум. Вся футбольная семья считает позицию трёх оставшихся клубов шокирующей и неприемлемой», - сказал Чеферин L’Equipe.
Проект Суперлиги продолжают поддерживать «Барселона», «Реал» и «Ювентус».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Александер Чеферин, Суперлига Европы