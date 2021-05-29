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​Чеферин: «Не думаю, что кто-то снова предложит Суперлигу в ближайшие 10 лет»

29 Мая 2021, 19:50,

Возглавляющий УЕФА Александер Чеферин снова высказался по поводу проекта «Суперлига Европы», который очень быстро развалился, столкнувшись с серьёзной критикой.

«Я был разочарован, когда узнал о создании Суперлиги, ведь это был заговор под руководством определённых клубов. В конце концов, хорошо, что это произошло, ведь это помогло прояснить ситуацию в европейском футболе.

Никогда не говори «никогда», но я не думаю, что кто-то снова предложит Суперлигу в ближайшие 10 лет, это как минимум. Вся футбольная семья считает позицию трёх оставшихся клубов шокирующей и неприемлемой», - сказал Чеферин L’Equipe.

Проект Суперлиги продолжают поддерживать «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Александер Чеферин, Суперлига Европы
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