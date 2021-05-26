​«Барселона», «Ювентус» и «Реал» сделали заявление после начала расследования УЕФА по Суперлиге

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26 Мая 2021, 19:53,
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Накануне УЕФА объявил о возбуждении дисциплинарного производства в отношении «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала» - клубов, которые продолжают поддерживать проект Суперлиги. Клубы отреагировали на это совместным заявлением.
«Барселона», «Ювентус» и «Реал» говорят о «категорическом непринятии настойчивого принуждения» от УЕФА. Клубы отмечают, что УЕФА нарушил решения судов, которые призывали Союз воздержаться от каких-либо санкций в отношении участников Суперлиги до завершения судебного разбирательства.
Открытие УЕФА дисциплинарного производства клубы называют «атакой на верховенство закона».
Клубы отмечают, что Суперлига создавалась с целью улучшения ситуации в европейском футболе, особенно с учётом влияния пандемии. «Барселона», «Ювентус» и «Реал» призвали УЕФА воздержаться от давления и вступить в диалог.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Ювентус, УЕФА, Флорентино Перес