​Инфантино: «ФИФА не стоит за Суперлигой»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу информации New York Times о причастности ФИФА и его лично к созданию проекта «Суперлига Европы».

«Давайте смотреть на факты, а не на слухи и сплетни. В течение десятилетий я работал на разных руководящих должностях и обращался со многими клубами. Суперлига была одной из тем разговоров, это все знают.

ФИФА обязана обсуждать футбол со всеми заинтересованными сторонами. Выслушивание позиций некоторых клубов и разговоры с ними не означают, что ФИФА стояла за проектом, вступала в сговор или составляла заговор», - сказал Инфантино на конгрессе ФИФА.