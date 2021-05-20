﻿
0

​Президента ФИФА продолжают обвинять в причастности к созданию Суперлиги

20 Мая 2021, 13:29,

Недавно глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прямым текстом заявил, что к созданию проекта под названием «Суперлига Европы» причастен президент ФИФА Джанни Инфантино. Теперь о причастности Инфантино к проекту, встретившему активное сопротивление, пишет New York Times.

В материале говорится о том, что основатели Суперлиги вели переговоры с Инфантино, надеясь получить одобрение проекта со стороны ФИФА, чтобы избежать наказания для игроков. Позже ФИФА поддержала УЕФА, выступив против Суперлиги, что «шокировало организаторов проекта». Отмечается, что ФИФА дистанцировалась от Суперлиги из-за давления главы УЕФА Александера Чеферина на Джанни Инфантино.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ФИФА, Джанни Инфантино
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата