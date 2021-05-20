​Президента ФИФА продолжают обвинять в причастности к созданию Суперлиги

Недавно глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прямым текстом заявил, что к созданию проекта под названием «Суперлига Европы» причастен президент ФИФА Джанни Инфантино. Теперь о причастности Инфантино к проекту, встретившему активное сопротивление, пишет New York Times.

В материале говорится о том, что основатели Суперлиги вели переговоры с Инфантино, надеясь получить одобрение проекта со стороны ФИФА, чтобы избежать наказания для игроков. Позже ФИФА поддержала УЕФА, выступив против Суперлиги, что «шокировало организаторов проекта». Отмечается, что ФИФА дистанцировалась от Суперлиги из-за давления главы УЕФА Александера Чеферина на Джанни Инфантино.