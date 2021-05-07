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УЕФА наказал девять клубов-создателей Суперлиги

07 Мая 2021, 20:41,

УЕФА наказал девять клубов-создателей Суперлиги, в число которых входят «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Атлетико», «Интер», «Милан».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, все вышеперечисленные клубы должны будут заплатить штраф в размере 15 миллионов евро, деньги пойдут на развитие футбола. Помимо этого, клубы-создатели должны будут вернуть 5% от суммы, которую они заработают за участие в турнирах от УЕФА в следующем сезоне.

Отмечается, то санкции, которые будут применены к «Барселоне», «Реалу» и «Ювентусу», будут объявлены позднее.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: УЕФА
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Комментарии (3)
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ингерман
07 Мая 2021, 21:32

деньги пойдут на развитие футбола.
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ай кое-где распиливают так бабосы что можно было бы кой-где всех больных детей вылечить.. горите вы в аду сцуки.. ну все поняли..

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ингерман
07 Мая 2021, 21:29

ай.. ха-ха-ха.. это кто опубликовал данный фейк.. жду опровержения.. я канеш знаю кто.. но не скажу.. )))

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BESTJuventus10
07 Мая 2021, 21:07

уефа как настоящая мафия, поставили на счетчик бунтарей. теперь будет забавно если эти бунтари снесут башку Чеферина)

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