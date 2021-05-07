|
07 Мая 2021, 20:41,
|
|
УЕФА наказал девять клубов-создателей Суперлиги, в число которых входят «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Атлетико», «Интер», «Милан».
Как сообщает пресс-служба УЕФА, все вышеперечисленные клубы должны будут заплатить штраф в размере 15 миллионов евро, деньги пойдут на развитие футбола. Помимо этого, клубы-создатели должны будут вернуть 5% от суммы, которую они заработают за участие в турнирах от УЕФА в следующем сезоне.
Отмечается, то санкции, которые будут применены к «Барселоне», «Реалу» и «Ювентусу», будут объявлены позднее.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: УЕФА
деньги пойдут на развитие футбола.
--------------------------------------------
ай кое-где распиливают так бабосы что можно было бы кой-где всех больных детей вылечить.. горите вы в аду сцуки.. ну все поняли..
ай.. ха-ха-ха.. это кто опубликовал данный фейк.. жду опровержения.. я канеш знаю кто.. но не скажу.. )))
уефа как настоящая мафия, поставили на счетчик бунтарей. теперь будет забавно если эти бунтари снесут башку Чеферина)