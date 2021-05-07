УЕФА наказал девять клубов-создателей Суперлиги, в число которых входят «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Атлетико», «Интер», «Милан».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, все вышеперечисленные клубы должны будут заплатить штраф в размере 15 миллионов евро, деньги пойдут на развитие футбола. Помимо этого, клубы-создатели должны будут вернуть 5% от суммы, которую они заработают за участие в турнирах от УЕФА в следующем сезоне.

Отмечается, то санкции, которые будут применены к «Барселоне», «Реалу» и «Ювентусу», будут объявлены позднее.