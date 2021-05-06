​Участников Суперлиги накажут финансово

УЕФА решил материально наказать команды, которые были или остаются участниками проекта под названием «Суперлига Европы». Об этом сообщает ESPN.

Наказание для клубов будет соизмеримо с их позицией по Суперлиге. Клубы, которые до сих пор не покинули проект, будут наказаны более строго.

В то же время итальянский Sky сообщает о том, что Федерация футбола Италии со своей стороны тоже готовит санкции. Команды, которые не покинули Суперлигу, могут не допустить к участию в еврокубках.

Напомним, что пару недель назад в Суперлигу вошли 12 клубов, правда, проект в первоначальном виде быстро развалился.