Инфантино: «Важно аккуратно действовать в вопросе наказания создателей Суперлиги»

Глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал создание и распад Суперлиги Европы, а также поделился мнением о наказании для ее создателей.

- Создание лиги-раскольницы не только недопустимое, но и просто невообразимое, - заявил Инфантино L'Equipe. - Нужно отходить от войны, если говорить о футболе, в то время, когда мир страдает от беспрецедентной пандемии. Некоторые действия должны повлечь за собой последствия, и все должны нести ответственность за свои поступки, но также важно аккуратно действовать в вопросе наказания. Из-за наказания клубов также пострадают игроки, тренеры и болельщики, которые ни при чем.