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Инфантино: «Важно аккуратно действовать в вопросе наказания создателей Суперлиги»

05 Мая 2021, 20:30,

Глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал создание и распад Суперлиги Европы, а также поделился мнением о наказании для ее создателей.

- Создание лиги-раскольницы не только недопустимое, но и просто невообразимое, - заявил Инфантино L'Equipe. - Нужно отходить от войны, если говорить о футболе, в то время, когда мир страдает от беспрецедентной пандемии. Некоторые действия должны повлечь за собой последствия, и все должны нести ответственность за свои поступки, но также важно аккуратно действовать в вопросе наказания. Из-за наказания клубов также пострадают игроки, тренеры и болельщики, которые ни при чем.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ФИФА, Джанни Инфантино
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