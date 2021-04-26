​«Реал», «Барселону» и «Ювентус» строго накажут

УЕФА готовит санкции для клубов, которые неделю назад попытались отколоться от действующей футбольной системы, создав Суперлигу. Как сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport, наказания для клубов будут разными. Английские клубы накажут наименее строго, поскольку они быстро осознали ошибку и вышли из проекта. Более строго будут наказаны «Интер», «Милан» и «Атлетико». А вот «Реал», «Барселона» и «Ювентус» понесут самые строгие наказания. Эти клубы юридически ещё остаются в Суперлиге.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес будет судиться с УЕФА, считая Союз монополистом.