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​«Реал», «Барселону» и «Ювентус» строго накажут

26 Апреля 2021, 14:24,

УЕФА готовит санкции для клубов, которые неделю назад попытались отколоться от действующей футбольной системы, создав Суперлигу. Как сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport, наказания для клубов будут разными. Английские клубы накажут наименее строго, поскольку они быстро осознали ошибку и вышли из проекта. Более строго будут наказаны «Интер», «Милан» и «Атлетико». А вот «Реал», «Барселона» и «Ювентус» понесут самые строгие наказания. Эти клубы юридически ещё остаются в Суперлиге.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес будет судиться с УЕФА, считая Союз монополистом.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Ювентус
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Комментарии (3)
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0
BESTJuventus10
26 Апреля 2021, 14:51

реал барса и юве оставшись без лч, бросят все связи, влияние и силы на создание альтернативного турнира, найдут спонсоров, которые купят менее очкошные чем в апл команды и создание суперлиги получит еще большее ускорение. а процесс уничтожения уефа станет вопросом времени.

2
Skrashuk Alex
26 Апреля 2021, 14:38

Еще один повод таки найти команды, стартануть суперлигу и прикончить абижуль из УЕФА.

0
dio
26 Апреля 2021, 14:46

+, долой помойку уефушную.

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