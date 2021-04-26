«Суперлига - лучший короткометражный фильм»: «инстаграм» ЧЕ-2020 вручил футбольный «Оскар»

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26 Апреля 2021, 12:53,
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Аккаунт чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге посредством «Инстаграма» провел альтернативную церемонию вручения «Оскара».
В номинации лучший короткометражный фильм победила «Суперлига». Главными режиссерами «кинокартины» являются Флорентино Перес и Андреа Аньелли.
Лучший фильм - «Судная ночь» по мотивам поединка плей-офф Лиги чемпионов «Барселона» - «Бавария» (2:8). Лучшая операторская работа - «Проверим, проверим» (о работе системы VAR в чемпионате России).
В номинации лучший оригинальный сценарий - «Кот в мешке» - победил российский нападающий Александр Кокорин.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Суперлига Европы