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«Суперлига - лучший короткометражный фильм»: «инстаграм» ЧЕ-2020 вручил футбольный «Оскар»

26 Апреля 2021, 12:53,

Аккаунт чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге посредством «Инстаграма» провел альтернативную церемонию вручения «Оскара».

В номинации лучший короткометражный фильм победила «Суперлига». Главными режиссерами «кинокартины» являются Флорентино Перес и Андреа Аньелли.

Лучший фильм - «Судная ночь» по мотивам поединка плей-офф Лиги чемпионов «Барселона» - «Бавария» (2:8). Лучшая операторская работа - «Проверим, проверим» (о работе системы VAR в чемпионате России).

В номинации лучший оригинальный сценарий - «Кот в мешке» - победил российский нападающий Александр Кокорин.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Суперлига Европы
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