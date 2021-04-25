​Флорентино Перес будет судиться с УЕФА из-за Суперлиги

Суперлига развалилась за двое суток, но эта история, судя по всему, ещё далека от своего завершения. Президент «Реала» Флорентино Перес намерен подать в суд на УЕФА. Об этом на своих страницах сообщает Corriere della Sera.

Перес считает, что УЕФА не может выступать в качестве организатора и регулятора всех европейских соревнований. Возглавивший проект Суперлиги президент «Реала» видит в УЕФА монополиста, который мешает клубам создавать альтернативные турниры.

Юридически компания Суперлиги ещё не распущена. В её состав пока ещё входят «Ювентус», «Милан», «Реал» и «Барселона».