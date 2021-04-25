​Флорентино Перес будет судиться с УЕФА из-за Суперлиги

|
25 Апреля 2021, 13:48,
|
|
Суперлига развалилась за двое суток, но эта история, судя по всему, ещё далека от своего завершения. Президент «Реала» Флорентино Перес намерен подать в суд на УЕФА. Об этом на своих страницах сообщает Corriere della Sera.
Перес считает, что УЕФА не может выступать в качестве организатора и регулятора всех европейских соревнований. Возглавивший проект Суперлиги президент «Реала» видит в УЕФА монополиста, который мешает клубам создавать альтернативные турниры.
Юридически компания Суперлиги ещё не распущена. В её состав пока ещё входят «Ювентус», «Милан», «Реал» и «Барселона».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: УЕФА, Флорентино Перес, Суперлига Европы