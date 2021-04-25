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​Чеферин: «Некоторые считают, что Земля плоская, и Суперлига существует»

25 Апреля 2021, 10:10,

Президент УЕФА Александер Чеферин затронул тему санкций для клубов, которые были участниками Суперлиги.

«Мы не можем делать вид, что ничего не произошло. Каждый должен нести ответственность за то, что он сделал. Для меня есть явная разница между английскими клубами и шестью другими клубами. Англичане первыми вышли из Суперлиги и признали ошибку. Нужно обладать величием, чтобы уметь сказать: «Я был неправ».

Из этих двенадцати клубов для меня есть три группы. Первая – это английские клубы, вторая – это три клуба, которые вышли позже [«Атлетико», «Милан», «Интер»], а третья – это те, кто считает, что Земля плоская, и Суперлига существует. Между ними есть разница, но ответственность понесут все. Посмотрим, каким образом.

Я не хочу говорить о дисциплинарном процессе, но каждый должен по-своему нести ответственность. Посмотрим, что будет. Пока рано говорить», - сказал Чеферин в интервью The Mail on Sunday.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Александер Чеферин
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